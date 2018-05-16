IT-компании Азербайджана и Беларуси обсудили сотрудничество в сфере ИКТ

2018-05-16 11:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - IT-компании Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества в области телекоммуникаций и информационных технологий, сказал Trend в среду источник на телекоммуникационном рынке Азербайджана.

Встреча состоялась в Минске в рамках четвертого белорусско-азербайджанского бизнес-форума в области высоких технологий и телекоммуникаций, который был проведен в рамках XXV международного форума по информационно-коммуникационным технологиям TIBO -2018 (14-18 мая).

Делегацию Азербайджана в работе выставки возглавляет директор отдела науки, технологии и развития информационного общества министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Азизов.

Достижения Азербайджана в области ИКТ также представлены на выставке TIBO-2018. Посетители национального павильона смогут ознакомиться с такими проектами, как построение региональной инновационной зоны, а также с достижениями в области космической промышленности, построении «Электронного правительства» и др. Национальный павильон Азербайджана посетил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков.