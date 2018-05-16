В апреле в Китае отмечен рост розничных продаж на 9,4%

2018-05-16 11:34 | www.trend.az | 8

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, объем розничных продаж потребительских товаров в апреле в Китае вырос на 9,4 процента в годовом исчислении - до 2,85 триллиона юаней (около 450 миллиардов долларов), сообщает Синьхуа.

Темпы роста показателя незначительно снизились с 10,1 процента в марте, свидетельствуют данные, опубликованные Госстатом.

В апреле объем розничных продаж в сельской местности страны вырос на 10,6 процента, а в городах - на 9,2 процента.

При этом доходы в секторе общепита выросли на 9,6 процента в годовом выражении, а доходы от продаж других потребительских товаров - на 9,4 процента.