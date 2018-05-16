ЕС намерен перейти на евро при оплате поставок нефти из Ирана

2018-05-16 11:34 | www.trend.az | 7

Евросоюз намерен перейти с доллара США на евро при оплате поставок нефти из Ирана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Ранее стало известно, что "евротройка" — Франция, Германия, Великобритания — и Иран договорились разработать программу поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В первую очередь, речь идет о продолжении торговли нефтью, газом и нефтепродуктами; эффективных банковских транзакциях; продолжении контактов с Ираном в сфере авиационного, морского и наземного видов транспорта; о предоставлении экспортных кредитов.