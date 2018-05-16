Ünüvar: “Ramazan ayı, zihin ve gönül dünyasının yenilenmesi için fırsattır”

2018-05-16 12:04 | www.trend.az | 1

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın, fert ve toplumların zihin ve gönül dünyasının yenilenmesi için de önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

Ünüvar, yayımladığı mesajda, huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı bereket ayı Ramazan’a kavuşmanın tüm Müslümanlar için mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Dini duygu ve coşkunun yoğunlaştığı Ramazan ayının, fert ve toplumların zihin ve gönül dünyasının yenilenmesi için de önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Sabrı öğreten, nimetin kadrini bildiren, nefsi terbiye eden, mağfiret ve rahmet ayı Ramazan, fazilet bakımından da nice güzelliklerin bahşedildiği mübarek bir zaman dilimidir. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, en doğru yola ileten ilâhî kelâm olan Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Yüce Allah Bakara suresinin 185. ayetinde, ‘Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an-ı Kerim’in indirildiği aydır’ buyuruyor” ifadelerini kullandı.

Oruç ibadetinin, oluşturduğu manevi iklimin yanında sağlık açısından da çok önemli olduğunu kaydeden Ünüvar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Manevi değerler açısından bir rahmet ayı olan Ramazan ayını sıhhat için de bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerekir. Hayatımızdan çıkarmak isteyip de çıkaramadığımız kötü alışkanlıklardan da kurtulmak için bir vesiledir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde barındıran Ramazan ayını maalesef hüzünle karşılıyoruz. İsrail zulmü altında şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar dilerken, bu zulmün bir an önce sona ermesini temenni ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, hep Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. İsrail’in bu zulmünü şiddetle kınıyor, İsrail’e bir an önce bu zulme son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Ramazan ayını insanlık için bir fırsat bilip, en güzel şekilde değerlendirmek dileğiyle herkesin Ramazan-ı Şerifi’ni kutluyorum.”