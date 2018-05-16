Начальники военных училищ встретились в Баку

2018-05-16 12:13 | www.oxu.az | 5

Трехсторонняя встреча начальников высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии проходит в среду в Баку.

Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве обороны.

Во встрече принимают участие делегации Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, Военного училища Сухопутных войск Турции и Академии национальной обороны Грузии.

В ходе мероприятия, которое продлится до 18 мая, будут проведены брифинги относительно учебно-образовательного процесса в высших военно-учебных заведениях Азербайджана, Турции и Грузии, состоится обмен опытом, будут обсуждаться совместная деятельность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.