Замглавы МИД: КНДР не откажется от ядерного оружия ради экономической выгоды

2018-05-16 11:37 | www.trend.az | 6

КНДР никогда не откажется от ядерного оружия в обмен на экономические преференции, которые обещают Соединенные Штаты, заявил первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван, слова которого цитирует посольство Северной Кореи в РФ, сообщает РИА Новости.

"США говорят о предоставлении нам экономических выгод и преимуществ в случае, когда мы откажемся от ядерного оружия. Мы никогда не ожидали, что Соединенные Штаты будут строить экономику (КНДР), и никогда не пойдем на такую сделку в будущем", — сказал Ким Ге Гван, слова которого проводятся в сообщении посольства.

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына предварительно намечено провести 12 июня в Сингапуре.