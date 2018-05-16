Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Нахчыванского городского комплекса очистных сооружений (ФОТО)

2018-05-16 11:44 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии Нахчыванского городского комплекса очистных сооружений.
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о комплексе.
Проект, реализация которого началась в 2014 году, завершился в октябре прошлого года.
Президент Ильхам Алиев ввел комплекс в действие.
В заключение было сделано фото на память.
Новость обновляется
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.