Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Нахчыванского городского комплекса очистных сооружений (ФОТО)

2018-05-16 11:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии Нахчыванского городского комплекса очистных сооружений.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о комплексе.

Проект, реализация которого началась в 2014 году, завершился в октябре прошлого года.

Президент Ильхам Алиев ввел комплекс в действие.

В заключение было сделано фото на память.

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