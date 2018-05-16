Инам Керимов: Начинается внедрение новых подходов

2018-05-16 12:29 | www.oxu.az | 7

В Баку стартовала 24-я Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» (WorldFood Azerbaijan-2018) и 12-я Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» (Caspian Agro-2018).

Как передает Oxu.Az, открывший выставку министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал, что в последние годы президент Азербайджана уделяет особое внимание развитию ненефтяного сектора:

«В результате этого ведущая сфера экономики – сельское хозяйство – вступило в новый этап, добыты важные достижения. Расширены возможности экспорта местной конкурентоспособной продукции, внесен вклад в обеспечение продовольственной безопасности».

Министр заявил, что в настоящее время основным направлением деятельности является обеспечение высокой производительности, продовольственной безопасности, увеличение экспортных возможностей:

«Для решения поставленных задач в сельском хозяйстве начали внедрять инновации и новые подходы».

И.Керимов объявил близость к фермерам, правильное управление в сельскохозяйственной сфере основными принципами сельского хозяйства:

«Внедрение инноваций при производстве сельскохозяйственной продукции для достижения своих целей станет для нас приоритетом. Такие выставки имеют значение с точки зрения развития сельскохозяйственной сферы, обмене информацией с местными и зарубежными предпринимателями, налаживании бизнес связей.

Радует тот факт, что по сравнению с предыдущими годами как число участников, так и выставочный зал увеличился на 12 процентов. Число стран-участников выставки доведено с 28 до 34, компаний – с 331 до 432.

70 процентов компаний представлены под зарубежным брендом, 30 процентов – под местным брендом «Made in Azerbaijan». Эти выставки превратились в место сотрудничества как фермеров, так и предпринимателей».

Отметим, что выставка продлится два дня. Выставке оказывают поддержку Министерство сельского хозяйства, Азербайджанский фонд поощрения и экспорта инвестиций (AZPROMO), Конфедерация предпринимателей Азербайджана (ASK) и Агентство продовольственной безопасности.

Л.А.

