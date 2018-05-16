Меркель оценила масштаб кризиса в Сирии

2018-05-16 11:46 | www.trend.az | 7

Конфликт в Сирии приобрел гигантский масштаб, его невозможно решить без России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Иордании и Европы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге.

"Гражданская война в Сирии, борьба с исламским терроризмом переросли в региональный конфликт гигантского масштаба, который невозможно решить без России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Иордании и, я скажу, Европы не решить", — отметила Меркель.

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