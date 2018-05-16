Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии средней школы в Нахчыване (ФОТО)

2018-05-16 11:52 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии полной средней школы номер шесть на 480 ученических мест в административно-территориальном округе Гараханбейли города Нахчыван.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия здания школы.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в школе условиями.
Глава государства встретился с коллективом школы и представителями общественности.
В заключение было сделано фото на память.
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