Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии средней школы в Нахчыване (ФОТО)

2018-05-16 11:52 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии полной средней школы номер шесть на 480 ученических мест в административно-территориальном округе Гараханбейли города Нахчыван.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия здания школы.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в школе условиями.

Глава государства встретился с коллективом школы и представителями общественности.

В заключение было сделано фото на память.

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