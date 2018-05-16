NETTY2018 определяет номинантов

2018-05-16 12:42 | www.oxu.az | 6

Начался отбор номинантов среди участников Национальной Интернет-премии NETTY2018.

Как передает Oxu.Az, в период с 16 мая по 22 мая свой выбор сделают Экспертный совет (совет выбирает по три номинанта в каждой из основных номинаций) и Виртуальное жюри (жюри выбирает всего трех номинантов из общего числа участников и только в номинации «Выбор виртуального жюри») конкурса.

Итоговый список номинантов NETTY 2018, претендующих на победу в конкурсе, будет объявлен 23 мая.

Основываясь на выборе экспертного совета и виртуального жюри, к финальному голосованию приступит Академия NETTY. Академия определит победителя премии в каждой из существующих номинаций. В данный период также проводится голосование по внеконкурсным почетным и поощрительным номинациям.

Победители NETTY2018 будут официально объявлены на торжественной церемонии награждения. О дате и месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.

У интернет-пользователей также есть возможность повлиять на выбор номинантов в категории «Лучший азербайджанский онлайн-видеопроект», поддержать понравившийся проект можно социальным лайком - https://www.netty.az/bestonlinevideo.

Все голосования и отборы в рамках конкурса завершатся 22 мая.

В рамках конкурса называются лучшие азербайджанские ИТ-проекты, значимые веб-ресурсы, передовые деятели в сфере информационных технологий. Фиксируются тренды, инновации и прогрессивные идеи, нацеленные на технологическое развитие и прогресс.

В текущем году конкурс проводится при официальной поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий АР, Министерства культуры АР.

Генеральный партнер премии - NAR.

Золотой партнер - Дата Центр AzInTelecom.

Официальными партнерами премии выступают компания Mi Mobile, компания Carlsberg Azerbaijan, выставка BakuTel, компания SmartHost, оператор KATV1, компания Golden Pay, агентство DeJure.az, веб-агентство Renley.az.

Информационные партнеры проекта: журнал Infocity, телеканал CBC, сайты Sputnik.az, Oxu.az, Media.az, Salamnews.org.

Премия NETTY была основана в 2004 году. Это первая профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.

По вопросам партнерства с премией или за любыми другими уточнениями пишите на info@netty.az.