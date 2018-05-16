Зариф назвал дату встречи совместной комиссии по иранской сделке

2018-05-16 16:33 | www.trend.az | 6

Встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоится 25 мая, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф, передает РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам переговоров в Брюсселе заявила, что заседание комиссии пройдет в Вене на следующей неделе на уровне заместителей министров иностранных дел.

Как передает агентство Tasnim, глава МИД, возвращавшийся из Брюсселя в Тегеран, также подтвердил журналистам, что комиссия продолжит работу в формате "пятерки" без участия представителей США, вышедших из соглашения по иранскому атому.

Зариф добавил, что через неделю после встречи комиссии стороны могут обсудить возникшие вопросы на более высоком уровне.