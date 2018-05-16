Летняя феерия вкуса в Ичери шехер! В Баку пройдет Фестиваль еды Summer Food Fest

2018-05-16 16:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - После большого успеха фестивалей Baku Street Food Festival и Sweet November, команда кулинарного проекта Meal for Real при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" возвращается с новым проектом - Summer Food Fest, сообщили Trend Life организаторы.

Третий сезон Фестиваля еды стартует 15 июня и продлится до 1 июля. В нем примут участие более двадцати ресторанов и кафе столицы, которые представят не только любимые блюда, но и специальное меню для фестиваля.

Гастрономический праздник будет организован в самом сердце Ичери шехер, около Гоша Гала. Ежедневно с 11:00 до 23:00 в программе фестиваля для гурманов будут представлены различные викторины от ресторанов, мастер-классы, дегустации, развлечения для детей, а также соответствующая атмосфере музыка и сеты от известных диджеев.

Вход на территорию фестиваля будет свободным, поэтому у каждого посетителя будет отличная возможность попробовать лучшие блюда десятков поваров.