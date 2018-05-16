Начальник Национальной геологоразведочной службы МЭПР обнародовал причины оползня в жилом массиве Баил

2018-05-16 15:01 | www.apa.az | 8

«Оползень в Сабаилском районе, жилом массиве Баил, вдоль улицы Бухтинская вызван не природными факторами, а произошел в результате техногенных факторов».

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), об этом сказал начальник Национальной геологоразведочной службы министерства Шахмирза Сафаров.

По его словам, участок расположен на склоне с высоким холмом, уклон склона составляет 35-40 градусов: «Склон разрезан террасным способом, а на насыпи в индивидуальном порядке построены жилые дома. В результате склон был перенагружен, и пострадала его устойчивость. Вытекающая из коммуникационных линий вода вымыла слой земли. По этой причине земля начала оседать и проваливаться. В целом, эта территория считается подверженной оползням, обвалам и вымыванию».

Ш.Сафаров добавил, что специалисты МЭПР вместе с соответствующими структурами проводят на территории исследования и определяют границы опасной зоны.

Отметим, в результате вчерашнего оползня на склоне Баил 2 жилых дома были полностью, 2 – частично разрушены. Еще 20 частных домов находятся в аварийном состоянии.