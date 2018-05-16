Комитет ПАСЕ ввел санкции против Самеда Сеидова

2018-05-16 15:03 | www.apa.az | 8

Комитет по процессуальным нормам, иммунитетам и институциональным проблемам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ввел санкции в отношении членов ПАСЕ, чьи имена фигурируют в сообщениях о коррупции.

Как сообщает АПА, санкции против Педро Аграмунта будут в силе в течение 10 лет, Сезара Флорина Преды, Самеда Сеидова и Джорди Худжлы – в течение 2 лет.

Четверо депутатов серьезно нарушили кодекс поведения и временно лишены мандата Ассамблеи. Санкции запрещают им участвовать в наблюдательных миссиях и занимать должность докладчика.



Указанные четыре члена ПАСЕ в течение этого периода не смогут выдвигаться в качестве наблюдателей за ходом выборов, назначаться в качестве председателей или заместителей председателей любых комитетов, подкомитетов или президентов ПАСЕ.

Они также лишены права представлять Ассамблею или ее комитеты и задавать вопросы исполнительному органу Совета Европы - Комитету министров.

В решении отмечается, что согласно части 25 предусмотренного для членов ПАСЕ «Кодекса поведения», С. Сеидов свою работу не выполнял ответственно и честно, допуская серьезные нарушения этических норм ПАСЕ.