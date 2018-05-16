Инам Керимов рассказал о кадровых перестановках

2018-05-16 13:16 | www.oxu.az | 7

В системе Минсельхоза достаточно ценных, профессиональных и способных кадров с современным мышлением. Однако эта отрасль постоянно обновляется.

Как передает Oxu.Az об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал журналистам, комментируя информацию о кадровых перестановках в министерстве.

Министр отметил, что до сих пор в министерстве никого не уволили:

«До сих пор в Министерстве сельского хозяйства никто не был освобожден от своей должности. Были лишь перестановки, которые продолжаются в этой форме».

Министр также заявил, что ценит кадры с современным мышлением:

«Говоря нашим языком, не молодые кадры, а кадры с современным мышлением. Этот кадр может быть как молодым, так и среднего возраста».

И.Керимов поделился проблемами, обнаруженными в ходе встреч с фермерами и соответствующими структурами:

«Мы находимся внутри процесса, наша цель – услышать проблемы. Господин президент поставил перед нами следующие задачи: быть ближе к фермерам и селам, выслушивать их жалобы и проблемы на месте. Наша основная работа, как министерства – стараться решить эти проблемы».