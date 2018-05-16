Молодежь составляет более 16% населения Турции

2018-05-16 16:39 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - По итогам 2017 года молодежь составила 16,1 процента населения Турции, говорится в сообщении института статистики Турции (TUİK), распространенном в среду.

В сообщении отмечается, что по итогам 2017 года число представителей молодежи в Турции составило 12 983 097 человек.

«51,2 процента молодого населения Турции - мужчины, 48,8 процента - женщины», - говорится в сообщении TUİK.

В сообщении также отмечается, что, учитывая темп роста населения Турции, в 2040 году молодежь составит 13,4 процента населения страны, в 2060 году - 11,8, а в 2080-м - 11,1 процента.

«По итогам 2017 года 20,8 процента молодежи Турции являются безработными. 75,9 процента молодого поколения Турции не потребляют табачные изделия», - говорится в сообщении TUİK.