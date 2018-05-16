В итоговую декларацию заседания ОЧЭС в Стамбуле статью о Кудсе включить не удалось

2018-05-16 15:20 | www.apa.az | 5

Включить в итоговую декларацию саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле пункт о Кудсе включить не удалось.

Как сообщает АПА, председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман сказал, что нельзя оставаться равнодушными к событиям в регионе: «По этой причине мы хотели включить в итоговую декларацию саммита пункт о Кудсе. Представители некоторых стран заявили, что должны обсудить этот вопрос с внешнеполитическими ведомствами своих стран, что не смогут подписать итоговую декларацию без согласия дипломатических управлений. Мы с уважением относимся к их позиции. Однако решительно верим, что правительства стран-членов ассамблеи не останутся равнодушными к событиям в Кудсе, и в ближайшее время выразят свои позиции по итоговой декларации в Генеральный секретариат. После ознакомления с их официальной позицией мы подпишем итоговую декларацию».

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Асаф Гаджиев выразил уверенность в том, что они получат ответы от глав делегаций в течение 10 дней. Он подчеркнул, что в случае, если большинство стран-членов поддержат предложенное Турцией дополнение, тогда оно будет включено в итоговую декларацию.

Отметим, 11 мая страны-члены Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) на саммите в Стамбуле приняли итоговую декларацию о целях и будущем развитии организации. 16 мая председатель парламента Турции Исмаил Кахраман предложил добавить пункт в связи с происходящими событиями в Кудсе. Главы делегаций Сербии, Болгарии и России выступили против предложения Исмаила Кахрамана.

Делегация Украины предложила добавить в документ пункт «Агрессивная политика России». Глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в ответ на это обвинил Украину в геноциде.

Участвовавший в обсуждениях спикер Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов сказал, что здесь могут возникнуть другие вопросы: «Тогда необходимо поднять вопросы грузино-абхазского конфликта, оккупацию азербайджанских земель Арменией. Мы приняли итоговую декларацию. Турции дали время в связи с предложением по вопросу Кудса. Мы уведомим Генерального секретаря, и если большинство проголосует «за», пункт будет включен в окончательный текст».

В конце саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле Огтай Асадов был награжден орденом за его вклад в работу Ассамблеи.

Саммит завершился.