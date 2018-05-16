Температура воздуха повысится до 32 градусов

2018-05-16 13:30 | www.oxu.az | 5

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на четверг.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 17 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается незначительная облачность, в основном без осадков.

Будет преобладать северо-западный ветер, который днем перейдет в юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-17, днем - 23-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность - 60-65, днем 40-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) 17 мая будет преобладать северо-западный ветер, который днем перейдет на юго-восточный. Температура морской воды составит 17-18 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) ожидается северо-западный ветер, который днем перейдет в южный ветер. Температура морской воды составит 19-20 градусов тепла.

В большинстве районов Азербайджана четверг в основном пройдет без осадков, однако в некоторых северных и западных районах днем ожидаются грозы и кратковременные осадки. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-19, днем - 27-32 градуса тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем - 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые 17 мая на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов в основном благоприятны для метеочувствительных людей.