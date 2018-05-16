О чем свидетельствует отчет Независимой следственной группы при ПАСЕ по претензиям о коррупции? - ПОЗИЦИЯ

2018-05-16 15:32 | www.apa.az | 6

Отчет Независимого следственного органа при ПАСЕ, изучающего претензии о коррупции, был принят на заседании Ассамблеи, состоявшемся 26 апреля 2018 года. Он состоит из 217 страниц и охватывает период после 2008 года.

Хотел бы напомнить, что Независимый следственный орган при ПАСЕ был создан для изучения претензий о коррупции решением, принятым на заседании Бюро от 27 января 2017 года. Мандат Следственного органа, будучи нацеленным на изучение активной или пассивной коррупционной деятельности действующих или бывших членов ПАСЕ, должен был охватить все страны-члены Совета Европы.

Однако при близком ознакомлении с отчетом становится ясно, что остальным странам-членам посвящена лишь одна его страница, в остальной же части затрагиваются вопросы, связанные с Азербайджаном. Таким образом, подготавливая отчет, члены Следственного органа ограничили свой мандат Азербайджаном и «изучили» претензии о коррупционных актах, якобы организованных напрямую или косвенно азербайджанским государством.

Коррупционные явления, охватывающие другие государства, в отчете отмечаются формально, без проведения какого-либо расследования. В связи с коррупционными досье относительно других стран в отчете в действительности упоминается формально, без проведения расследования.

Касательно вопросов по Азербайджану Следственный орган отмечает, что при ПАСЕ существует группа людей, действующих в пользу интересов Азербайджана. Однако Следственная группа «не смогла с достаточной уверенностью подтвердить, что они являются составной частью единой структуры, действующей в одностороннем порядке». Таким образом, Следственный орган не выявил какой-либо группы при Ассамблее, действующей в пользу интересов Азербайджана и обладающей единой структурой, и, не приведя каких-либо фактов, выдвинул претензии относительно поведения этих людей, противоречащего этическим нормам Ассамблеи.

Как ожидалось, особое место в своем отчете Следственный орган уделил «подаркам» в связи с деятельностью касательно Азербайджана. Однако авторы отчета, не выявив каких-либо оснований или фактов, признают, что не было доказано, что «подарки преподносились для своего рода особой деятельности какого-либо члена парламента или Секретариата вместо выполнения ими своих обязательств».

В отчете уделяется внимание осуществлению в ПАСЕ лоббистской деятельности, и Следственный орган приходит к выводу о проведении некоторыми бывшими парламентариями подобной деятельности в порядке, противоречащем Кодексу поведения ПАСЕ. Однако относительно коррупционной деятельности в пользу Азербайджана Следственный орган пришел к такому выводу, что «есть много сомнений в проведении некоторыми нынешними или бывшими членами ПАСЕ подобной деятельности». Таким образом, говоря словами авторов отчета, Следственный орган изучает претензии о коррупции в отношении Азербайджана на основе «многих сомнений».

Внимание привлекает тот момент, что эти «многие сомнения», на которых основывается Следственный орган, состоят из косвенных предположений, носящих характер слухов. Так, Следственный орган в своем отчете не подтверждает какими-либо фактами подозрения в коррупции, выдвинутые против сотрудничающих с Азербайджаном членов ПАСЕ, и опирается для этого на претензии, озвученные в различных СМИ, и показания, данные Следственной группе рядом радикально настроенных представителей оппозиции внутри Азербайджана и той части, которая обосновалась за его пределами, а также показания антиазербайджанских элементов за рубежом. Однако у Следственного органа не было средства изучения или же достаточной воли для проверки этих претензий. Как видно, претензии о коррупции не нашли в отчете своего официального подтверждения.

Одним из источников, на которые опирается Следственный орган, являются отчеты действующей в Европе организации «Европейская инициатива стабильности» (ESİ), которая выступает с враждебной позиции в отношении Азербайджана и является одним из авторов претензий о коррупции в связи со страной. Интересно, что недавно Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESİSC) в своем отчете подчеркивал, что ESİ создана Джорджем Соросом и преследует цель создания нестабильности в Азербайджане в пользу «армянского вопроса». В ответ на этот отчет руководитель ESİ Кнаус 6 сентября 2017 года заявил, что эта организация никогда не получала денег от Армении и лишь однажды подготовила отчет касательно Армении, связанный с «геноцидом». Согласно Кнаусу, Фонд Джорджа Сороса профинансировал 16 процентов бюджета ESİ, предусмотренного для общих вопросов по ЕС об Албании и по другим вопросам, связанным с правами человека. Кнаус отметил, что Фонд Сороса до сих пор финансирует примерно 20 процентов нынешнего бюджета ESİ. Таким образом, основной целью ESİ было вызвать реакцию против Азербайджана в рамках ПАСЕ, а также привлечь внимание медиа и национальных судебных органов. Однако лоббистская деятельность в ПАСЕ ESİ, созданной Джорджем Соросом и преследующей цель создать в Азербайджане нестабильность в пользу «армянского вопроса», не вошла в отчет Следственного органа. Напротив, Следственный орган использовал предвзятые антиазербайджанские отчеты ESİ в качестве источника. И это еще раз доказывает необъективность отчета.

Претензия касательно «передачи денег» в отчете Следственного органа указывается со ссылкой в качестве единственного источника на документы в рамках итальянского уголовного дела, возбужденного против Волонте. Однако с учетом отсутствия полных следственных полномочий, Следственный орган был не в состоянии выявить в связи с этим другие задокументированные доказательства. Так, в отчете Следственного органа, кроме сведений по делу Волонте в рамках итальянского уголовного дела, нет никаких прямых или косвенных задокументированных доказательств, указывающих на акты или попытки коррупции, осуществленные касательно Азербайджана в рамках деятельности ПАСЕ различного рода. В то же время должно быть отмечено, что расследование итальянского суда по делу Волонте не завершено, какие-либо претензии о коррупции не нашли подтверждения в правовой плоскости. Тем самым ссылки в отчете на дело Волонте с юридической точки зрения полностью неправомерны. Таким образом, в отчете Следственного органа нет ни одного доказательства, подтверждающего претензии о коррупции.

Авторы отчета, не сумевшие привести каких-либо доказательств для обоснования претензий о коррупции, в качестве последнего довода выражают свою главную обеспокоенность, связанную с выбором докладчиков по Азербайджану, связями между местными органами власти и докладчиками и поведением докладчиков после визитов в страну. В качестве одного из главных беспокойств Следственный орган также отмечает «впечатление», согласно мнениям некоторых опрошенных лиц, о назначении на главные должности на всей политической арене сторонников Азербайджана, и приводит для обоснования этой позиции цитаты из показаний Савицкого от 5 сентября 2017 года. Савицкий в ходе этих слушаний заявил, что назначения на различные должности в ПАСЕ были особо проблемным элементом.

В отчете в контексте обвинений в адрес Азербайджана отмечается, что отчет, подготовленный Педро Аграмунтом и Дебоно Грехом для Мониторингового комитета и принятый на январской сессии 2013 года, стал объектом многочисленных нападок. Следственный орган пишет, что, по словам Лейлы Юнус, отчет лживый, и Юнус даже обвинила их на организованной в Баку пресс-конференции в подкупе со стороны органов власти. Однако Следственный орган в своем отчете не смог подкрепить доказательствами и эту претензию.

Следственный орган уделяет внимание в отчете ряду претензий касательно коррупционной деятельности. В этом контексте доводятся до внимания сведения бывшего посла Азербайджана в Совете Европы Арифа Мамедова. В отчете указывается, что, согласно сведениям Арифа Мамедова, «грязной лоббистской деятельностью» в ПАСЕ руководил Эльхан Сулейманов. Ариф Мамедов заявил, согласно «услышанному» от членов азербайджанской делегации, о выделении на «грязную лоббистскую деятельность» 30 миллионов евро. Наряду с этим, в отчете подчеркивается, что Ариф Мамедов никогда не был свидетелем передачи какого-либо конверта. Однако он слышал, как я говорил о том, что встречался в коридоре с членами различных делегаций и пойду в вечерние часы в их отель. Он также сказал, что видел, как я обедал с другими парламентариями ПАСЕ в ресторане СЕ и встречался с ними вне территории СЕ. Таким образом, показания Арифа Мамедова представляют собой лишь непроверенные сведения, о которых он слышал, или же незначительные события, вроде обеда в ресторане СЕ или встреч вне территории СЕ. Никаких доказательств его показания не содержат.

В отчет также включены показания Лейлы Юнус о коррупции в ПАСЕ. Однако из их содержания видно, что на самом деле они больше напоминают услышанные ею сплетни и претензии. Ни один из этих элементов не был проверен или подтвержден ею напрямую (претензии государственных чиновников, студента, которого она не знает). В докладе нет ни одного доказательства того, о чем говорит Юнус.

На основании заявлений ряда членов Секретариата и некоторых парламентариев ПАСЕ в отчете высказывается предположение, что я (Эльхан Сулейманов) играю важную роль в продвижении интересов Азербайджана в составе азербайджанской делегации в ПАСЕ. Как указывается в отчете, опрошенные в своих показаниях подтвердили, что я редко участвовал в пленарных заседаниях и заседаниях комитетов ПАСЕ, касающихся других вопросов, но когда обсуждались вопросы по Азербайджану, всегда участвовал и выступал на этих заседаниях.

Возникает логический вопрос: на самом ли деле мое неучастие в пленарных заседаниях и заседаниях комитетов, и обязательное участие в них и выступления, когда дело касается обсуждения вопросов, связанных с Азербайджаном, является важным элементом в вопросе претензий о коррупции? Можем ли мы прийти к выводу о коррупционных действиях какого-либо лица, основываясь лишь на вопросе его участия в обсуждениях в ПАСЕ?

В отчете изучается ситуация в связи с непринятием доклада Штрассера в связи с политическими заключенными в Азербайджане. В этом контексте упоминается письмо от 30 мая 2012 года Луки Волонте, который в то время возглавлял фракцию Европейской народной партии в ПАСЕ, г-ну Грегору Пуппинку, директору Правового и юридического центра Европейского парламента. В данном письме Волонте пишет, что «по мнению некоторых друзей из Азербайджана, необходимо уточнение понятия «политические заключенные». Согласно отчету, Волонте считал, что в международных инстанциях не существует общего понимания термина «политические заключенные», и Правовой комитет ПАСЕ должен заняться этим вопросом.

Должен отметить, что азербайджанская сторона долгие годы заявляла, что в ПАСЕ не существует универсальных критериев для определения политических заключенных. Конечно, мы проводили пропаганду среди членов Ассамблеи, в том числе направляя электронные письма лидерам политических групп, и пытаясь на фактах убедить их в том, что никаких критериев нет. После продолжительной борьбы ПАСЕ признала этот факт, и Штрассеру пришлось подготовить два доклада: «Определение понятия «политический заключенный» и «Мониторинг вопроса политических заключенных в Азербайджане».

Краткий анализ отчета Следственного органа показывает следующее: почему основной мишенью отчета был выбран Азербайджан? Каким целям служит отчет и достигнуты ли его цели?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо обратить внимание на хронологические рамки отчета Следственного органа. Как отмечалось выше, отчет охватывает период после 2008 года. Именно после 2008 года Азербайджан добился ряда успехов в ПАСЕ:

См ог убедить членов ПАСЕ в отсутствии критериев понятия « политически й заключенны й» и в том, что такие критерии необходимы.

В принятом в 2013 году докладе Мониторингового к омитета содержал о сь выражение «Нагорный Карабах и другие оккупированные территории Азербайджана».

Доклад Штрассера «Мониторинг вопроса политических заключенных в Азербайджане» был отклонен.

Б ыл подготовлен и обсужден на заседаниях Комитета и Ассамблеи в ПАСЕ доклад под названием «Усиление напряженности в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана», который впоследствии не был принят из-за разницы при голосовани и всего в 4 голоса .

В ПАСЕ был подготовлен и принят доклад «Преднамеренное лишение воды жителей при фронтовых р айонов Азербайджана».

Наблюдательные миссии ПАСЕ дали положительную оценку референдумам, проведенным в Азербайджане в 2009 и 2016 годах, парламентским выборам 2010 и 2015 годов и президентским выборам 2008 и 2013 годов.

Конечно, антиазербайджанские и проармянские центры не могли допустить продолжения плодотворного сотрудничества Азербайджана с ПАСЕ и должны были воспрепятствовать этому. С другой стороны, признание европейской организацией вопроса необходимости критериев в отношении выражения «политический заключенный», предотвращение принятия доклада Штрассера, служащего интересам определенных политических сил, постоянное присутствие в повестке дня европейской организации факта оккупации Арменией азербайджанских территорий, весомые ответы Азербайджана на давление, оказываемое на страну, не могли не беспокоить антиазербайджанские центры. Таким образом, на повестку дня в ПАСЕ были вынесены претензии о коррупции в связи с деятельностью Азербайджана. В течение указанного периода в отношении содокладчиков по Азербайджану и членов ПАСЕ, являвшихся руководителями избирательных миссий, председателей комитетов, сотрудничавших с Азербайджаном, и руководителей политических групп были выдвинуты подозрения в связи с претензиями о коррупции. И, наконец, в нарушение Устава Совета Европы был создан Внешний независимый следственный орган для расследования претензий о коррупции в ПАСЕ. Хотя Следственный орган и был «независимым», фактически он подчинялся Генеральному секретарю ПАСЕ Савицкому, врагу Азербайджана, и действовал под его диктовку.

Была ли достигнута цель? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно ответить на другой вопрос: какова была цель столь беспрецедентной антиазербайджанской кампании?

Особо следует подчеркнуть, что эта кампания направлена на то, чтобы нанести удар по имиджу Азербайджана, изолировать его на международной арене, держать Азербайджан под постоянным давлением и критикой для того, чтобы забылся факт оккупации Арменией азербайджанских территорий, а также для того, чтобы добиться удержания этих территорий под оккупацией, зародить страх применения санкций среди европейских парламентариев, желающих сотрудничать с Азербайджаном, и предотвратить возникновение подобных намерений.

С появлением отчета Следственного органа антиазербайджанские силы в некотором смысле достигли своих целей. Так, несмотря на отсутствие какого-либо аргумента и доказательства, с 2008 года по настоящее время докладчикам по Азербайджану в ПАСЕ, парламентариям, бывшим руководителям миссий наблюдателей в Азербайджане предъявляются подозрения в связи с претензиями о коррупции. В их отношении выдвинуты претензии в нарушении Кодекса поведения Ассамблеи, а также они находятся под угрозой замораживания их деятельности. В результате этого серьезно пострадала позиция Азербайджана в ПАСЕ, а число его сторонников резко сократилось, среди членов ПАСЕ сформировалось чувство страха, что в случае поддержки позиции Азербайджана они подвергнутся санкциям.

Одним из последствий отчета Следственного органа является также серьезный удар по системе управления в ПАСЕ. Доклад, по сути, выявил со всей откровенностью «хозяина» ПАСЕ. В настоящее время в ПАСЕ фактически не существует политических групп, комитетов, а руководители политических групп, председатели комитетов, руководство ПАСЕ подчинены воле Генерального секретаря Савицкого, и всеми процессами, происходящими в ПАСЕ, руководит Савицкий, добиваясь желаемого.

Отчет Независимого внешнего следственного органа по расследованию претензий о коррупции в ПАСЕ указывает именно на эти нелицеприятные и долговременные моменты...

Эльхан Сулейманов, депутат