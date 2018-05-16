МИД России: Иерусалим должен стать столицей двух государств

2018-05-16 13:50 | www.oxu.az | 5

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова озвучила официальную позицию внешнеполитического ведомства на конфликт, который был инициирован Дональдом Трампом.

Как передает Oxu.Az, Захарова заявила, что даже после официального открытия посольства США в Израиле на территории Иерусалима, эта территория должна быть столицей двух государств.

По ее словам, одностороннее решение США о признании Иерусалима столицей Израиля не может быть закреплено юридически, так как город, являющийся колыбелью трех монотеистических религий, должен стать общей столицей Израиля и Палестины:

«Только такой компромисс позволит сохранить мир на Ближнем Востоке. Россия стоит на принципах сохранения статус-кво, которое поддерживалось на протяжении десятилетий, после того, как Израиль получил право называться суверенной страной.

Также как и Палестина, территорию которой невозможно урезать политическими решениями в одностороннем порядке».

Захарова подчеркнула, что эскалация напряженности в регионе может привести к глобальным негативным последствиям.