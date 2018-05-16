Али Гасанов отрицает причастность к протестам беженцев

2018-05-16 13:52 | www.oxu.az | 6

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев традиционно 15 числа каждого месяца проводится приемный день.

Большое число посетителей в эти дни – это нормальное явление, ведь Госкомитет является органом, куда официально могут обратиться вынужденные переселенцы, и этот процесс длится уже более 20 лет.

Как сообщили Oxu.Az в Кабмине, об этом сказал заместитель премьер-министра, выражая отношение к напечатанной в газете «Ени Мусават» статье.

Отметим, что 16 мая 2018 года была напечатана статья под названием: «Али Гасанов натравил беженцев на своего преемника». В статье отмечается, что А.Гасанов объявил сбор «переселенцев» перед Госкомитетом.

«Формируя новый состав Кабмина, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев назначил нового председателя в Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.

Я, как и все, считаю это назначение очень удачным и отношусь с уважением к этому решению. Новому председателю я сказал, что всегда готов помочь ему советом», - сказал А.Гасанов.