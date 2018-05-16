Президент Ильхам Алиев: Нахчыван избавится от блокады (версия 2)

2018-05-16 17:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Нахчыван будет соединен с основной территорией Азербайджана и избавится от блокады.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с коллективом Нахчыванского института учителей и представителями общественности города, принимая участие в открытии нового здания института в среду .

«В первую очередь хочу поздравить вас с открытием нового здания Института учителей. Прекрасное здание, созданы очень хорошие условия. С архитектурной точки зрения еще больше украшает город Нахчыван. Строительство этого здания показывает, что Нахчыван успешно, стремительно развивается. За последние годы в Автономной Республике были проведены большие работы по благоустройству и строительству. Нахчыванская Автономная Республика по всем экономическим показателям ускоренно развивающаяся республика. За последние 15 лет общий валовой продукт республики вырос почти в десять раз. По-моему, это рекордный показатель в мировом масштабе. Хочу сердечно поздравить руководство, всех жителей Нахчыванской Автономной Республики со всеми успехами", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, благоустраивается, хорошеет город Нахчыван, все города, проводятся очень большие работы по строительству и озеленению.

"Деревья, когда-то посаженные вдоль дорог, уже выросли, создав прекрасную панораму. Ремонтируются здания, строятся новые красивые здания. Одним словом, вопрос успешного развития Нахчывана отвечает желанию каждого азербайджанского гражданина. Потому что Нахчыван наш исторический край, древняя азербайджанская земля, историческое место. Находящиеся здесь исторические памятники показывают талант азербайджанского народа. Показывают, что азербайджанский народ испокон веков жил и творил в этом краю», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.