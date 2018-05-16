Араз Абдуллаев возвращается в «Нефтчи»

2018-05-16 16:02 | www.apa.az | 7

Полузащитник сборной Азербайджана Араз Абдуллаев, ушедший из «Анортосиса» вернулся в «Габалу», которой он принадлежит по контракту. Как сообщает apasport.az, кипрская пресса утверждает о том, что со следующего сезона 26-летний футболист не будет легионером.

По мнению наших коллег, игрок, за трансфер которого «Анортосис» отказался выплатить 150 тыс. евро заинтересован в выступлении в чемпионате Азербайджана. Однако считается высокой и вероятность того, что он останется в «Габале». Подчёркивается, что этим игроком активно интересуется «Нефтчи». Даже написано, что наиболее реально возвращение Абдуллаева в ряды «чёрно-белых».

Отметим, что Араз Абдуллаев воспитанник «Нефтчи», защищал его честь в 2008-2011 и 2012-2016-х годах.