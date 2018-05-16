Сжегший свой дом ветеран войны записал обращение – ВИДЕО

2018-05-16 14:04 | www.oxu.az | 6

История с поджогом ветераном Карабахской войны своего дома в Абшеронском районе продолжается.

Как передает Oxu.Az, сегодня Ф.Акперов записал видеобращение на эту тему.

Как сообщалось, 11 мая житель поселка Мехтиабад Абшеронского района, ветеран Карабахской войны Фуад Ариф оглы Акперов 1976 года рождения поджег свой одноэтажный дом в селе Фатмаи в знак протеста против действий представителей исполнительной власти.

Ф.Акперов заявляет, что столкнулся с несправедливостью во время строительно-ремонтных работ в своем доме в селе Фатмаи Абшеронского района и обращается по этому поводу к президенту Ильхаму Алиеву и главе Исполнительной власти Абшеронского района Ираде Гюльмамедовой.

«Они сразу ответили на мое обращение и расследовали несправедливость против меня.

Некоторые силы, использующие эту ситуацию, написали что им в голову взбредет. В этом нет необходимости. Я люблю свое государство. В противном случае (если продолжится клевета - ред.) я подам на них в суд», - отметил он в обращении.