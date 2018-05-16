Марадона стал президентом белорусского клуба

2018-05-16 14:30 | www.oxu.az | 6

Бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона подтвердил информацию о работе в брестском «Динамо».

«Подписываю контракт и становлюсь президентом ФК «Динамо» Брест. Спасибо за доверие», – написал Марадона в инстаграме, передает Oxu.Az.

«Динамо» сообщило, что Марадона занял должность председателя правления и подписал 3-летний контракт.

«Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо» Брест.

Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России», – говорится в заявлении клуба.