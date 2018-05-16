В Баку пройдет финал IV Кубка Азербайджана по "Что? Где? Когда?"

2018-05-16 17:08 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 3 июня пройдет финал IV Кубка Азербайджана по "Что? Где? Когда?" на национальном языке, организованного Клубом интеллектуальных игр Atəşgah при поддержке Совета по государственной поддержке НПО при Президенте Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе клуба.

Финалисты были определены в апреле-мае в результате проведенных двух отборочных туров в Баку и регионах страны. В финальном вечере примут участие 16 лучших команд Баку и победители регионов страны.

Главная цель проекта - развитие интеллектуального движения в стране, просвещение молодежи и плодотворное проведение досуга, выявление и подготовка талантливой молодежи для последующего участия в международных играх.