Ильхам Алиев: «Проведена большая работа по обеспечению безопасности Нахчывана»

2018-05-16 16:33 | www.apa.az | 7

«По обеспечению безопасности Нахчывана проделана очень большая работа».

Как сообщает АПА, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с коллективом Нахчыванского педагогического института и представителями общественности города.

«Вы живете здесь лицом к лицу с врагом. Конечно же, прежде всего, для успешного развития Нахчыванской Автономной Республики меры безопасности должны быть на переднем плане и являться приоритетным вопросом. Мы это так и воспринимаем. Проделана большая работа по укреплению военного потенциала Нахчывана», - сказал глава государства.

Президент отметил, что Отдельная общевойсковая армия Нахчывана, которая является частью Вооруженных сил Азербайджана, оснащена самым современным оружием и техникой: «За последние годы мы значительно укрепили азербайджанскую армию. Можно сказать, что почти все виды современной техники или большинство из них отправляются в Нахчыван. Вся современная техника отправляется в Нахчыван с учетом его географического рельефа. Сегодня Отдельная общевойсковая армия Нахчывана обладает большой силой и может пресечь любую провокацию врага и в то же время сможет успешно провести контратаку. Размещенное в Нахчыване современное оружие, включая ракеты дальнего действия, может уничтожить любую цель противника. То есть вопросы безопасности были полностью решены. Эта проблема всегда находится в центре внимания».

И.Алиев отметил, что в качестве президента он посещает Нахчыван уже 14-ый раз: «В качестве президента в первый раз я приехал в Нахчыван ровно 14 лет назад – в мае 2004 года. За эти 14 лет я всегда держал в центре внимания проводимую в Нахчыване работу, и мы делаем все необходимое для успешного развития республики».