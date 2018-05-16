В Нахчыване проведены тактические учения с боевыми стрельбами

2018-05-16 16:36 | www.apa.az | 6
В Нахчыванской Автономной Республике ракетно-артиллерийские подразделения Отдельной Общевойсковой Армии провели тактические учения с боевыми стрельбами.
Как сообщили АПА в Министерстве обороны, в ходе учений были выполнены задачи по отражению внезапной атаки противника и восстановлению обороны на выгодных позициях.
Все цели и задачи, поставленные на учениях, были успешно достигнуты и выполнены.
Успешное выполнение поставленных задач еще раз показывает, что отличающаяся высокой боеспособностью и оснащенная современной военной техникой Отдельная Общевойсковая Армия сегодня способна самостоятельно осуществить любые боевые операции и уверенно выполнить все поставленные перед ней задачи.