Глава разведки Египта пригрозил ХАМАСу Израилем

2018-05-16 14:37 | www.oxu.az | 6

В понедельник, 14 мая, когда на границе сектора Газы происходили наиболее массовые за последние годы беспорядки, лидер ХАМАСа Исмаил Хания на специально присланном за ним вертолете прибыл в Каир.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в газете «Исраэль а-Йом» журналист Даниэль Сириоти, Хания был «вызван на ковер» начальником египетской общей разведки генералом Аббасом Камелем.

Со ссылкой на источники в египетских силовых структурах Сириоти пишет, что Камель сначала заставил Ханию ждать, после чего накричал на него, в грубой форме потребовав отозвать жителей сектора Газы от забора безопасности.

В штаб-квартире египетской разведки Ханийе дали понять, что, если ситуация продолжит накаляться, Израиль перейдет к точечной ликвидации лидеров ХАМАСа с молчаливого согласия Египта и ряда других арабских стран, которые в таком случае ограничатся декларативным протестом.

По словам источника, Камель вмешался в ситуацию после того, как в Израиле дали понять, что останавливаться не намерены, и что количество погибших в беспорядках продолжит расти, приведя в итоге к анархии, которая может перекинуться и на египетскую территорию.