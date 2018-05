Звуковая иллюзия рассорила пользователей сети - АУДИО

2018-05-16 14:50 | www.oxu.az | 6

Пользователи сети поспорили из-за аудиозаписи компьютерного голоса, произносящего слово, похожее одновременно на имена Янни (Yanny) и Лорел (Laurel).

Как передает Oxu.Az, ролик со звуковым сопровождением выложила в свой Twitter-аккаунт популярный блогер Хлое Фелдман (Cloe Feldman).

«Что вы слышите?! Янни или Лорел», - спросила у своих подписчиков Фелдман, уточнив, что сама она улавливает первый вариант.

Ролик стал вирусным, его просмотрели и прослушали пять с половиной миллионов человек. Твит получил более 56 тысяч лайков и стал одним из самых обсуждаемых в социальной сети.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I