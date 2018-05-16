Туск: ЕС должен быть готов к негативным последствиям от выхода США из сделки с Ираном

2018-05-16 17:12 | www.trend.az | 6

Евросоюз должен быть готов к негативным последствиям выхода США из ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил в среду глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в Софии в преддверии саммита ЕС - Западные Балканы.

"Мы рассматриваем способы защиты европейских компаний от негативных последствий выхода США. Я хочу, чтобы Еврокомиссия дала зеленый свет подготовке к действиям на тот случай, если европейские интересы пострадают", - сказал он.

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