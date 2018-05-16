МГИМО выделил 3 места для студентов из Азербайджана

2018-05-16 16:56 | www.apa.az | 5

Объявлен прием студентов в Московский Государственный Университет Международных Отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации для граждан Азербайджана на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), для граждан Азербайджана в этом университете выделены 3 места.

Желающие принять участие в конкурсе абитуриенты должны с 17 до 23 мая (кроме субботы и воскресенья) пройти регистрацию в созданной в ГЭЦ Комиссии по приему документов.

Правом участвовать в конкурсе обладают граждане Азербайджана, которым до 15 мая 2018 года не исполнилось 19 лет и они приняли участие в приемных экзаменах по II и III группам специальностей 13 мая (приемный экзамен был на русском языке), а все оценки по предметам в аттестате 4 и 5 (оценки выпускников текущего года за первое полугодие). Желающие поступить на специальность «Международные отношения» должны сдать экзамен по II группе специальностей, а на специальность «Международное право» - экзамен по III группе.

К конкурсу будут допущены абитуриенты, набравшие на тестовых экзаменах 500 и более баллов, относительный балл по иностранному языку у них должен быть не меньше 50.

Лица, которые являются студентами или выпускниками вузов, не обладают правом участвовать в конкурсе.

Кандидатуры 3 абитуриентов, набравших наибольшее количество баллов, будут представлены в МГИМО для получения бесплатного образования.

Второй этап пройдет в Москве 6 и 10 июля. На этом этапе абитуриенты независимо от выбранного факультета должны будут сдать тестовые экзамены по русскому и дополнительному иностранному языку. Для поступления на факультет «Международные экономические отношения» абитуриенты должны будут сдать еще и экзамен по математике.

Дополнительную информацию о содержании, примерах заданий можно получить на сайте www.mgimo.ru.