Ильхам Алиев на открытии новой воинской части - ФОТО

2018-05-16 15:02 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику 16 мая ознакомился с условиями в учебно-образовательном центре в N-ской воинской части Отдельной общевойсковой армии.

Как передает Oxu.Az, заместитель министра обороны Азербайджана, командир Отдельной общевойсковой армии, генерал-лейтенант Керем Мустафаев отрапортовал главе государства.

В новой воинской части построены солдатские общежития, учебно-бытовой комплекс, учебно-образовательный центр, здание штаба, больница, площадки и спортивный городок.

Затем президент принял участие в открытии нового военного госпиталя N-ской воинской части Отдельной общевойсковой армии.

Глава государства разрезал символическую ленту.

Затем президент ознакомился с принятой на вооружение военной техникой.