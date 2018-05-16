Эксперт МКГ: «Изменения в Армении создают новые возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта»

2018-05-16 17:03 | www.apa.az | 5

На сессии «Проблемы безопасности на Южном Кавказе» в рамках V Форума безопасности Южного Кавказа в Тбилиси широко был обсужден нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщает грузинское бюро АПА, директор программы по Европе и Центральной Азии Международной кризисной группы (МКГ) Магдалена Гроно сказала, что конфликт представляет серьезную угрозу. Эксперт отметила, что с целью сближения сторон конфликта наряду с дипломатическими переговорами могут быть использованы и другие форматы переговоров: «Международное сообщество должно более активно участвовать в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Коснувшись последних изменений в Армении, М.Гроно сказала, что новое правительство создает новые возможности для переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Выступивший на сессии вице-президент Национального исследовательского университета обороны Армении Беньямин Погосян сказал, что новое правительство Армении не проявляет иного подхода к урегулированию нагорно-карабахского конфликта: «Я исключаю, что новое правительство изменит свою позицию в переговорах по урегулированию конфликта».

Затем выступил доцент Азербайджанской дипломатической академии, профессор Анар Велиев. Он отметил, что Азербайджан позитивно относится к изменениям в правительстве Армении: «Ввиду того, что новое правительство не имеет связи с предыдущим правительством, есть вероятность, что переговоры по урегулированию конфликта будут легче».