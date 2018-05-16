Самед Сеидов: «Эта санкция способствует отдалению Азербайджана от ПАСЕ»

2018-05-16 17:06 | www.apa.az | 5

«Никто не может отстранить азербайджанскую делегацию из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Потому что делегацию формирует сам Азербайджан».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в связи с санкциями сказал глава делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.

Он отметил, что решение о санкциях является проявлением двойных стандартов в отношении Азербайджана: «Это не новое событие. Мы неоднократно становились свидетелями двойных стандартов в отношении Азербайджана в этой организации. Поэтому решение о санкциях не имеет под собой никаких оснований, оно явно предвзято».

С.Сеидов сказал, что в соответствующей структуре ПАСЕ к Армении проявляется иное отношение: «Они постоянно высказывали положительное мнение о прежнем правящем режиме Армении. Но что случилось? Сами армяне выбросили этот режим на историческую свалку. Конечно, в ПАСЕ есть здравомыслящие силы. Однако некоторые лица выступают с предвзятым отношением. Они хотят отдалить Азербайджан от ПАСЕ. Данная санкция служит этой цели».