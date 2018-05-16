Обнародована численность населения Азербайджана

2018-05-16 15:18 | www.oxu.az | 4

С начала года численность населения Азербайджана выросла на 18 260 человек и на 1 апреля 2018 года составила 9 916 345 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет статистики, удельный вес городского населения составляет 52,9%, сельского населения – 47,1%, мужчин - 49,9%, женщин - 50,1%.

В настоящее время на каждую 1000 мужчин приходятся 1005 женщин. Плотность населения в Азербайджане составляет 115 человек на один квадратный километр.

С начала года в стране родились 32 954 ребенка. На каждую 1000 человек населения приходятся 13,6 ребенка. Из новорожденных 52,7% - мальчики, 47,1% - девочки, 610 – двойняшки, 30 – тройняшки.

С начала года в Азербайджане было зарегистрировано 12932 брака и 3556 разводов. Число браков на каждую 1000 человек составило 5,4 ед., а число разводов - 1,5 ед.

С начала года соответствующие структуры Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел зарегистрировали 1010 человек, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 301 человека, уехавшего из страны. Положительное сальдо миграции составило 709 человек.