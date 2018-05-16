Китайские потребители нового поколения предпочитают отечественные товары

2018-05-16 17:31 | www.trend.az | 6

Молодые потребители в Китае проявляют все больше и больше склонности к отечественным маркам вместо иностранных брендов, таких, как Apple, Tesla и другие, сообщает газета Жэньминь жибао.

Согласно исследованию, опубликованному Credit Suisse в марте, более 90 процентов молодых потребителей в Китае предпочитают покупать бытовую технику отечественного производства. При этом за прошедшие десять лет доля рынка китайских компаний по производству пищевых продуктов, напитков и предметов личной гигиены увеличилась на 3,3 процента и достигла почти 70 процента.

Китайские потребители, в частности молодое поколение, уже отказались от стереотипа о том, что иностранные марки лучше собственных. Об этом хорошо свидетельствует изменение в доле рынка смартфонов в Китае. Опираясь на отчет, выпущенный консалтинговой компанией IDC, можно заметить, что в первом квартале текущего года по количеству выпускаемых смартфонов в первую пятерку последовательно вошли Huawei, OPPO, Vivo, Xiaomi и Apple. Рыночные доли этих производителей составили 24,2 процента, 18,9 процента, 16,3 процента, 15,1 процента и 11,3 процента соответсвенно.

Единственный не китайский поставщик смартфонов в этом рейтинге компания Apple потеряла 17 процентов рынка с 2015 года, согласно данным финансового холдинга UBS Group AG и Garterner. Гендиректор китайской компании Baidu Ли Яньхун считает, подъем китайский компаний по выпуску смартфонов произошел благодаря тому, что компании стали лучше понимать своих потребителей в Китае. Это также стало причиной снижения доли смартфонов Samsung и Apple на китайском рынке.