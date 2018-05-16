Глава делегации: «Азербайджан продолжит свою деятельность в ПАСЕ»

2018-05-16 17:17 | www.apa.az | 4

«Эта санкция не сможет ограничить нас в возможности высказать свое слово, не сможет создать ограничения в связи с подготовкой определенных документов».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов на пресс-конференции в связи с наложением на него санкций со стороны организации.

Он отметил, что санкции будут применяться к тем, кто будет участвовать в избирательных миссиях, докладчикам по какой-либо стране: «Это никак не ограничит нормальную деятельность Азербайджана в организации и в деятельности по доведению до мировой общественности нагорно-карабахской проблемы. Азербайджан продолжит свою работу в ПАСЕ».