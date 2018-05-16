«Великолепная семерка» – УЗНАЕМ ИХ ПОБЛИЖЕ

2018-05-16 15:42 | www.oxu.az | 6

Согласно результатам вступительных экзаменов по II и III группам специальностей, обнародованным 13 мая, семь абитуриентов в Азербайджане показали максимальный результат – 700 баллов.

Oxu.Az представляет список этих абитуриентов.

По второй группе специальностей максимальный результат показали всего два абитуриента.

Один из них – выпускница гимназии с естественнонаучным уклоном города Сумгайыт Джахан Гашымзаде.

Другой – выпускница средней школы №8 города Хачмаз Жаля Раджабова.

По третьей группе специальностей 700 баллов набрали 5 человек.

Двое из них – золотые призеры Республиканской олимпиады.

Учащаяся Техническо-гуманитарного лицея города Баку Зейнаб Гулузаде завоевала золотую медаль Республиканской олимпиады по азербайджанскому языку и литературе.

Выпускник школы №45 Эльвин Керимли – золотой медалист Республиканской олимпиады по истории, победитель передачи «Əlaçı» («Отличник») на телеканале AzTV.

Ученица школы №89 Сураханского района Шахханым Гасанова.

Выпускник бакинского турецкого лицея «Dəyanət Vəqfi» Хаям Султанлы.

Отметим, что из 36559 подавших документы абитуриентов 630 не приняли участия в экзамене, а 31 абитуриент был отстранен от экзамена из-за нарушения правил, их результаты были аннулированы.

Эльвин Пашазаде

