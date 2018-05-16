Президент Ильхам Алиев: Нахчыван избавится от блокады (версия 4)

2018-05-16 17:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Нахчыван будет соединен с основной территорией Азербайджана и избавится от блокады.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с коллективом Нахчыванского института учителей и представителями общественности города, принимая участие в открытии нового здания института в среду .

«В первую очередь хочу поздравить вас с открытием нового здания Института учителей. Прекрасное здание, созданы очень хорошие условия. С архитектурной точки зрения еще больше украшает город Нахчыван. Строительство этого здания показывает, что Нахчыван успешно, стремительно развивается. За последние годы в Автономной Республике были проведены большие работы по благоустройству и строительству. Нахчыванская Автономная Республика по всем экономическим показателям ускоренно развивающаяся республика. За последние 15 лет общий валовой продукт республики вырос почти в десять раз. По-моему, это рекордный показатель в мировом масштабе. Хочу сердечно поздравить руководство, всех жителей Нахчыванской Автономной Республики со всеми успехами", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, благоустраивается, хорошеет город Нахчыван, все города, проводятся очень большие работы по строительству и озеленению.

"Деревья, когда-то посаженные вдоль дорог, уже выросли, создав прекрасную панораму. Ремонтируются здания, строятся новые красивые здания. Одним словом, вопрос успешного развития Нахчывана отвечает желанию каждого азербайджанского гражданина. Потому что Нахчыван наш исторический край, древняя азербайджанская земля, историческое место. Находящиеся здесь исторические памятники показывают талант азербайджанского народа. Показывают, что азербайджанский народ испокон веков жил и творил в этом краю», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Нахчыван расположен в стратегическом месте, играет особую роль в безопасности, развитии нашей страны.

«Успешное развитие Нахчывана связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Великий лидер и в советское время всегда уделял большое внимание Нахчывану, и в то время была проделана очень большая работа по развитию республики. В начале 1990-х годов – в самые тяжелые для Нахчывана годы - великий лидер вместе с нахчыванцами в очень тяжелых условиях смог спасти Нахчыван от больших бед. Мы все очень хорошо помним те годы, знаем, что намерение наших ненавистных врагов заключалось в оккупации и Нахчывана. Они организовывали вооруженные нападения на Нахчыван. Но нахчыванцы, тесно сплотившись вокруг великого лидера, дали им достойный ответ и посадили на место», - напомнил Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что в те годы нашли свое решение вопросы, которые были решающими для Нахчывана и всего Азербайджана.

«Под руководством великого лидера Нахчыван смог достойно пережить те тяжелые годы. Нахчыван сыграл очень большую роль в деле независимости нашей страны. Именно в те годы великий лидер Гейдар Алиев утвердил флаг Азербайджанской Демократической Республики как официальный флаг Нахчывана и ходатайствовал перед Верховным советом Азербайджана, чтобы этот флаг был принят как государственный флаг. Но тогда руководство Азербайджана не разрешило это. Тогда Нахчыван назывался «Нахчыванская Автономная Советская Социалистическая Республика», и по предложению великого лидера из этого названия были исключены слова «Советская Социалистическая». Это произошло в советское время. Референдум о сохранении Советского Союза не был проведен в Нахчыване. Все это требовало очень большого мужества. Вся эта работа показала, что великий лидер всегда жил идеями независимости. Великий лидер и нахчыванцы сыграли очень большую роль в обеспечении государственной независимости Азербайджана», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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