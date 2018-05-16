Посольство Гватемалы переехало в Иерусалим

2018-05-16 17:41 | www.trend.az | 7

Гватемала стала первой центральноамериканской страной, которая перенесла посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и второй в мире после США. Церемония открытия прошла стремительно, не сопровождалась какими-либо протестами, а обе стороны отметили "исторический момент", сообщает РИА Новости.

Открытие посольства в присутствии прессы заняло всего полчаса, в отличие от пышного и обстоятельного мероприятия, устроенного США в понедельник. Число гостей не шло ни в какое сравнение — небольшой офис, который заняло посольство, не мог вместить более ста человек, в отличие от территории вокруг посольства США, где церемонию посетили более 800 гостей. Тема посольства США регулярно всплывала в речах выступающих в среду, а своим присутствием церемонию почтил и посол США Дэвид Фридман.

Гватемальская сторона была представлена послом Сарой Солис, главой МИД Сандрой Ховель и прибывшим на церемонию президентом страны Джимми Моралесом. Все они, обращаясь к гостям на испанском языке, подчеркивали важность момента.

"Гватемалу и Израиль объединяют более 70 лет дружбы. В 1948 году, когда возникло новое Государство Израиль, США и Гватемала выразили свою поддержку… Я уверен, что перенос посольства в этот город (Иерусалим) усилил отношения между нашими странами… Гватемала и Израиль навсегда едины", — заявил глава государства.