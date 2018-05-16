Самед Сеидов: «Санкции ПАСЕ были применены к тем, кто отстаивал территориальную целостность Азербайджана»

2018-05-16 17:26 | www.apa.az | 6

«Лица, в отношении которых введены санкции в ПАСЕ, это лица, которые полностью поддерживают территориальную целостность Азербайджана в вопросе оккупации Арменией наших земель».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов на пресс-конференции, проведенной в связи с примененной в его отношении данной структурой санкцией.

Он отметил, что лица, которые постоянно работали в структуре в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджана, подверглись санкциям: «Самое главное, что лица, которые в нескольких комитетах, на нескольких заседаниях поднимали вопрос освобождения Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, сегодня в опале.

Главная цель – не отдельная личность. Глава нашей делегации сегодня – отдельная личность, завтра это может быть другой человек. Основной вопрос – национальный интерес Азербайджана. Мы не позволим вмешиваться в этот вопрос. Мы организуем работу в ПАСЕ на еще более высоком уровне. Эта санкция не против Азербайджана, она негативно влияет на собственный имидж ПАСЕ. На следующей сессии мы хоть и будет представлены вдвоем, на вакантные места будут избраны другие лица».