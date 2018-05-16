На Баилово определяют границы опасного участка

2018-05-16 15:53 | www.oxu.az | 6

Оползень вдоль улицы Бухтинская в жилом массиве Баил в Сабаильском районе вызван не природными, а техногенными факторами.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал начальник Национальной геологоразведочной службы министерства Шахмирза Сафаров.

По его словам, склон разрезан террасным способом, а на насыпи массово построены жилые дома. В результате склон был перенагружен, пострадала его устойчивость. Вытекающая из коммуникационных линий вода вымыла слой земли, земля начала оседать и проваливаться.

Ш.Сафаров отметил, что в целом эта территория считается подверженной оползням, обвалам и вымыванию.

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов вместе с соответствующими структурами проводят на территории исследования и определяют границы опасной зоны, добавил он.