В Баку прошел вечер, посвященный творчеству Шовкет Алекперовой (ФОТО)

2018-05-16 17:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Unudulmayanlar" (Незабываемые) прошел вечер, посвященный творчеству народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой, сообщает Trend Life.

Ведущий вечера доктор философии по филологии, член Союза писателей и журналистов Гюльгусейн Кязымлы, руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде, музыковед, профессор Джейран Махмудова рассказали о жизни и творчестве прославленной исполнительницы, которая внесла большой вклад в развитие национальной культуры. Гостям был представлен видеоматериал.

Шовкет Алекперова родилась 20 октября 1922 года в Баку. Она была третьим ребёнком в рабочей семье, воспитывавшей шестерых детей. Её отец был большим поклонником музыки, а мать - профессиональной исполнительницей на таре. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В раннем возрасте Алекперова играла на кяманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где её талант оценивали композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения "Карабах шикестеси" Шовкет Алекперова была принята в новосозданный Азербайджанский государственный хор. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгули Сарабский. В годы Великой Отечественной войны Алекперова выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до пятидесяти раз в день. С 1945 года работала в Азербайджанской государственной филармонии. К тому времени Шовкет Алекперова уже была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. В её репертуар входили мугамы Сейгях, Гатар, Шахназ, а также песни азербайджанских композиторов и народов Средней Азии. За свою творческую деятельность посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. Успешно выступала во Франции, Польше, Турции, Шри-Ланке, Афганистане, Индии, Египте, Алжире. Шовкет Алекперова скончалась 7 февраля 1993 года в Баку. Похоронена на Аллее почетного захоронения.

В концертной программе выступили заслуженные артисты Гюлюстан Алиева, Нурия Гусейнова, Илаха Эфендиева, Алмаз Оруджова, исполнители мугама и народных песен Камила Набиева, Сархан Буньятзаде, которые исполнили композиции из репертуара Шовкет Алекперовой. Выступление артистов прошло в сопровождении ансамбля Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева под управлением народного артиста Агаверди Пашаева. В заключение внучка прославленной исполнительницы, студентка Университета ADA Шовкет Сафарова от имени семьи выразила признательность организаторам вечера и гостям за добрую память.