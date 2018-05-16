Самед Сеидов: «Меня опрашивали 3 часа, на нас оказывали давление, чтобы мы признались в том, чего не совершали»

2018-05-16 17:37 | www.apa.az | 4

«Созданная в ПАСЕ в связи с санкциями независимая структура по расследованию опрашивала меня в течение 3 часов, а я отвечал на их вопросы».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов на пресс-конференции в связи с наложением на него санкций со стороны организации.

Он отметил, что суть вопросов заключалась в их постоянном повторе: «На нас оказывали давление, говорили «просто признайтесь, что вы занимаетесь здесь другими вещами, и тогда ваши имена не попадут в какие-либо списки, не будут применены никакие санкции» и т.д. Конечно, мы не признались, потому что все это было сфабриковано.

Отсюда стала ясна их цель. У них были предвзятые намерения, которые они и реализовали».