В Кабмине прошло заседание, посвещенное усилению контроля над лекарственными препаратами

2018-05-16 17:37 | www.apa.az | 4

В Кабинете министров прошло заседание по вопросам контроля над незаконным оборотом, качеством и использованием не по назначению лекарственных средств.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством заместителя премьер-министра Али Ахмедова руководители и представители соответствующих государственных структур провели обсуждение вопросов импорта и качества лекарств.

Выступивший на заседании А.Ахмедов заявил, что есть решение азербайджанского правительства о регулировании цен на лекарства. Он отметил, что в нашей стране лекарства продаются по отрегулированным государством ценам, и граждане Азербайджана высоко ценят это. Результатом этого является то, что несколько дней назад была разоблачена группа лиц, занимавшаяся продажей фальшивых лекарств.

Говоря о проделанной для защиты здоровья населения работе, А. Ахмедов сказал, что средняя продолжительность жизни в нашей стране выросла, число пожилых людей возросло. Заместитель премьер-министра подчеркнул, что в Азербайджане будет продолжена решительная борьба с продажей поддельных лекарственных препаратов.

А.Ахмедов отметил, что в мире широко распространена проблема фальшивых лекарств и против этого ведется борьба. В то же время, в Азербайджане тоже принимаются серьезные меры по пресечению продажи поддельных лекарств.

Заместитель премьер-министра рассказал об условиях, созданных азербайджанским правительством для предприятий, занимающихся производством и продажей лекарственных препаратов. Он отметил, что им будет оказываться помощь и впредь.

На мероприятии было сказано, что на фармацевтическом рынке нашей страны есть некачественные и незарегистрированные препараты. Кроме того, была подчеркнута важность принятия серьезных мер против подобных негативных случаев.