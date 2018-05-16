Еще одна страна открыла посольство в Иерусалиме

2018-05-16 16:18 | www.oxu.az | 5

В Иерусалиме состоялась официальная церемония открытия посольства Гватемалы.

Как передает Oxu.Az, в мероприятии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Гватемалы Джимми Моралес, члены правительств обеих стран.

Нетаньяху пообещал, что Гватемала будет первой страной, которую он посетит во время следующего визита Латинскую Америку. В свою очередь Джимми Моралес сказал, что «народы Израиля и Гватемалы являются братьями».

Отмечается, что посольство Гватемалы работает в Иерусалиме уже несколько дней, однако церемония была назначена именно на 16 мая.

Напомним, что 14 мая в Иерусалиме открылось посольство США. В связи с этим событием произошли кровопролитные столкновения между израильтянами и палестинцами.