У резиденции Пашиняна проходит акция протеста

2018-05-16 16:20 | www.oxu.az | 4

Акции протеста проходят у резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна на проспекте маршала Баграмяна в Ереване.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

У входа в администрацию протестуют сотрудники военкоматов, которые требуют отмены процесса оптимизации, приведшей, по словам протестующих, к массовым увольнениям.

Проспект Баграмяна частично перекрыли таксисты. Один из водителей заявил журналистам, что участники акции требуют упорядочить процесс лицензирования, простить долги по штрафам за нарушения ПДД, отменить плату за парковку в армянской столице.

Представители импортеров машин также пришли к зданию резиденции с требованием продлить сроки растаможивания с нынешних десяти дней.

Все протестующие требуют встречи с представителями премьера.