Путин встретится с президентом ЮАР на полях саммита БРИКС

2018-05-16 17:56 | www.trend.az | 4

Президенты РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамапоса встретятся на полях саммита БРИКС в июле, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-президентом ЮАР, передает РИА Новости.

"Наши президенты разговаривали не так давно, 23 марта, договорились продолжать курс на всемерное развитие наших отношений по всем направлениям и, конечно, договорились провести специальную встречу на полях БРИКС, который состоится в конце июля в Йоханнесбурге", — сказал Лавров.

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